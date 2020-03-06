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Українців попередили про можливі обмеження використання води

П'ятниця, 6 березня 2020, 17:09
Українців попередили про можливі обмеження використання води

Державне агентство водних ресурсів України попередило про можливі обмеження прав водокористувачів у використанні води у випадку маловоддя.

Джерело: сайт Держагентства водних ресурсів України

Деталі: Відомство зазначає, що через "аномальні осінь та зиму" 2019-2020 років вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води.

Стаття 45 Водного кодексу України мовить, що у разі настання маловоддя можуть бути обмежені або змінені умови водокористування, в тому числі скиди води через греблі ГЕС.

Держагентство наголошує, що "у разі вживання таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців".

"Українська правда" намагалася з’ясувати, які саме обмеження в користуванні води можливі і наскільки це торкнеться домівок громадян, – але поки що відповіді на свій запит не отримала.

За інформацією Укргідрометцентру, на більшості річок України спостерігається низька водність – тож цього року весняного водопілля на них не буде.

Маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків.

Міжвідомча комісія з узгодження режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ вже узгоджувала режими роботи водосховищ у березні 2020 року.

Домовлено, що Український гідрометцентр до 2 числа кожного місяця надаватиме інформацію щодо настання маловоддя в основних річкових басейнах України.

У разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативна робоча група розглядатиме необхідність коригування режимів роботи каскаду позачергово.

Чому це важливо: Інформація про можливе маловоддя рік і обмеження використання води з’явилася паралельно з дискусією щодо відновлення подачі української води кримчанам.

Передісторія:

  • Гідрометцентр анексованого Росією Криму заявив, що у водосховищах півострова на початок весни накопичився менший об’єм води, ніж минулого року. Так, 29 лютого сумарний запас води у водосховищах природного стоку складав 99,94 млн куб м, що на 84,65 млн куб м менше, ніж на початок весни 2019 року.
  • 5 березня новопризначений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці,  а Крим – це Україна. Згодом він уточнив, що про відновлення промислового постачання води в окупований Крим не йдеться, але держава мусить допомогти своїм громадянам.
  • Так званий "віце-спікер кримського парламенту" Володимир Бобков заявив, що не варто з розрахунку на економічні й стратегічні перспективи розраховувати на поставку води з України. Він висловив упевненість, що далі "точкових заяв" справа не піде, тоді як питання постачання води до Криму – це предмет "міждержавних домовленостей між Україною і Росією".
  • Заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева наголосила, що позиція влади не змінилася: жодної води до Криму до повної деокупації півострова, а Росія як держава-окупант несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові.
  • Меджліс кримськотатарського народу закликав новий уряд Дениса Шмигаля до консультацій, щоб не допускати "капітулянтських" заяв на тлі посилення в Криму репресій.

Знати більше: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

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Олена Рощенко, УП

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Теми: водапогодаекологія
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