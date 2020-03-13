Власти объяснили, кого могут коснуться ограничения в использовании воды

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Пятница, 13 марта 2020, 15:11

В случае маловодья ограничения в использовании воды коснутся гидроэлектростанций, промышленных предприятий и водного транспорта, а для нужд населения и орошения формируют запасы воды.

Источник: ответ Государственного агентства водных ресурсов Украины на запрос "Украинской правды" относительно вероятного ограничения прав водопользователей

Дословно: "Согласно статье 45 Водного кодекса Украины ограничения прав водопользователей или изменение условий водопользования возможны в случае маловодья. То есть при снижении водности рек, из которых осуществляется забор воды в соответствии с разрешением на специальное водопользование, возможно ограничение на забор воды.

Ограничения будут касаться гидроэнергетики, водного транспорта, промышленности.

Поскольку основное орошение страны сосредоточено на юге (Херсонская, Николаевская и Запорожская области), то для этого уже проводится наполнение каскада днепровских водохранилищ. То есть в случае дефицита воды, приоритетность будет предоставляться использованию воды для питьевых и бытовых нужд населения и для орошения".

Детали: В Госагентстве уточнили, что наиболее уязвимы бассейны рек Рось, Южный Буг, Северский Донец, приток Среднего Днепра.

Предыстория:

  • 3 марта Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодья.
  • Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровского и днестровского водохранилищ согласовала режимы работы водохранилищ на март 2020 года, а в дальнейшем Украинский гидрометцентр до 2 числа каждого месяца будет предоставлять информацию о маловодии.

Алена Рощенко, УП
Темы: вода


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