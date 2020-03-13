Ермак подтвердил: в Минске договорились о создании совета с представителями ОРДЛО

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Источник: заявление главы офиса ОП Андрея Ермака 13 марта

Прямая речь: "Я хочу рассказать о решении, которое еще не принято, но стороны ТКГ зафиксировали необходимость и возможность принятия такого решения...

Согласно пакету Минских договоренностей, мы взялись согласовать несколько вопросов, но прежде всего конституционную реформу в части децентрализации и вопросы, касающиеся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках ТКГ.

То есть, существует необходимость согласования этих вопросов. В течение всех лет, единственными представителями, которые присутствовали вместе с Украиной, ОБСЕ и Россией в качестве наблюдателей, – это были представители так называемых ОРДЛО.

То есть, украинские граждане, вынужденно проживающие на территории, которая не контролируется правительством, совсем были лишены права иметь свой голос и тоже высказывать свою позицию по этим вопросам...

На последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания консультативного совета, который создается в политической подгруппе ТКГ...

Так вот, в составе политической подгруппы заявлено о необходимости создания этого совета, как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей и давать свои предложения, которые могут быть использованы, или не использованные в работе политической подгруппы ТКГ".

Детали: При этом Ермак отметил, что это не шаги, которые создают правовое поле для признания представителей ОРДЛО: "Никаких прямых переговоров, об этом речи не идет. Мы говорим о создании платформы, где граждане, проживающие на контролируемой территории и не контролируемой территории могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей".

Решение о создании соответствующего совета еще не принято, но этот вопрос решится во время следующей встречи ТКГ в Минске.

Ермак не смог ответить, кто именно будет представлять ОРДЛО в соответствующем "консультативном совете".

По его словам, механизм по которому будут отбирать представителей платформы от контролируемой и неконтролируемой территории Украины, еще разрабатывается.

Также Ермак не ответил на вопрос, кто будет предлагать представителей от ОРДЛО и чьей была идея о создании соответствующей платформы.

Что было раньше: 13 марта стало известно, что в Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Почему это важно: Россия 6 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе военной техникой и силами регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в агрессии и называет войну на Донбассе "внутренним конфликтом Украины". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к непосредственным переговорам с боевиками.

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