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Зустріч радників лідерів "Нормандського формату" перенесли через карантин

П'ятниця, 13 березня 2020, 14:31
Зустріч радників лідерів Нормандського формату перенесли через карантин

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" 12 березня було перенесено через карантин.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу

Пряма мова: "Зустріч радників повинна була відбутися 12 березня, але у зв’язку з карантином її перенесли. Ми будемо мати телефонну розмову наступного тижня між радниками на якій будемо в тому числі будемо говорити про дату можливого саміту лідерів, який має відбутись у Берліні, я сподіваюсь у квітні".

Що передувало: За даними "Європейської правди", на думку представника офіційної Німеччини, зустріч лідерів держав "Нормандського формату" точно не відбудеться у квітні.

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Передісторія:

  • 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ).
  • Тоді було узгоджено, що помічники президентів і міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" підготують новий саміт за чотири місяці. 
  • В ході зустрічі президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Валентина Романенко, УП
Теми: нормандський форматкарантин
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