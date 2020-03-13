Зустріч радників лідерів "Нормандського формату" перенесли через карантин

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" 12 березня було перенесено через карантин.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу

Пряма мова: "Зустріч радників повинна була відбутися 12 березня, але у зв’язку з карантином її перенесли. Ми будемо мати телефонну розмову наступного тижня між радниками на якій будемо в тому числі будемо говорити про дату можливого саміту лідерів, який має відбутись у Берліні, я сподіваюсь у квітні".

Що передувало: За даними "Європейської правди", на думку представника офіційної Німеччини, зустріч лідерів держав "Нормандського формату" точно не відбудеться у квітні.

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