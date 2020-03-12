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Саміт "Нормандії" буде відкладений та може взагалі не відбутися навесні – джерело

Четвер, 12 березня 2020, 10:33
Саміт Нормандії буде відкладений та може взагалі не відбутися навесні – джерело

Зустріч лідерів держав Нормандського формату точно не відбудеться у квітні, вважає представник офіційної Німеччини, який спілкувався з Європравдою не під запис.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ця заява не є офіційним повідомленням, і офіційного рішення про відтермінування саміту ще не ухвалене, однак співрозмовник, що безпосередньо опікується українською тематикою, впевнений, що завершити підготовку до саміту вчасно не вдасться.

"Моя особиста думка, що саміт точно не відбудеться у квітні – можливо, у травні, можливо, і пізніше", - пояснює співрозмовник.

Попри намір лідерів зібратися у квітні, є необхідність домовитися про результативну зустріч, а цього наразі немає, пояснюють у Німеччині.

"Головнішим є результат. Краще трохи почекати і тоді мати результат, щоби президенти їхали на саміт, вже маючи якісь домовленості... Я дуже поважаю те, що ваші представники (що опікуються Нормандією) завжди продовжують – і діють далі, і далі, доки не вдасться (досягнути домовленості. - ЄП)", - пояснює джерело.

Також у Німеччині наголошують, що Україна тримає Берлін в курсі переговорів з РФ, зокрема, запрошує спостерігати за зустрічами в Мінську.

Раніше в МЗС припускали, що саміт, що має відбутися у Берліні і планувався у квітні, може бути відкладений, однак не буде скасований.

Читайте також думку Курта Волкера у його інтерв’ю "Росія не планує віддавати Донбас в осяжному майбутньому"

Детальнішу офіційну позицію України на переговори з РФ читайте у промові Зеленського у Мюнхені

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматпрезидентЗеленськийДонбасПутін
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