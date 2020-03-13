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Встреча советников лидеров "Нормандского формата" перенесена из-за карантина

Пятница, 13 марта 2020, 14:31
Встреча советников лидеров Нормандского формата перенесена из-за карантина

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" 12 марта перенесена из-за карантина.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге

Прямая речь: "Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. Мы будем иметь телефонный разговор на следующей неделе между советниками, на которой в том числе будем говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен состояться в Берлине, я надеюсь в апреле".

Что предшествовало: По данным "Европейской правды", по мнению представителя официальной Германии, встреча лидеров государств "Нормандского формата" точно не пройдет в апреле.

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Напомним, 

  • 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ).
  • Тогда было решето, что помощники президентов и министры иностранных дел стран "нормандской четверки"  подготовят новый саммит через четыре месяца. 
  • В ходе встречи президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. 

Валентина Романенко, УП
Темы: нормандский форматкарантин
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