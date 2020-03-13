Встреча советников лидеров "Нормандского формата" перенесена из-за карантина
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Пятница, 13 марта 2020, 15:31
Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" 12 марта перенесена из-за карантина.
Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге
Прямая речь: "Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. Мы будем иметь телефонный разговор на следующей неделе между советниками, на которой в том числе будем говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен состояться в Берлине, я надеюсь в апреле".
Что предшествовало: По данным "Европейской правды", по мнению представителя официальной Германии, встреча лидеров государств "Нормандского формата" точно не пройдет в апреле.
Валентина Романенко, УП
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