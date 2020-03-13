Встреча советников лидеров "Нормандского формата" перенесена из-за карантина

358 просмотров
Пятница, 13 марта 2020, 15:31

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" 12 марта перенесена из-за карантина.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге

Прямая речь: "Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. Мы будем иметь телефонный разговор на следующей неделе между советниками, на которой в том числе будем говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен состояться в Берлине, я надеюсь в апреле".

Что предшествовало: По данным "Европейской правды", по мнению представителя официальной Германии, встреча лидеров государств "Нормандского формата" точно не пройдет в апреле.

Валентина Романенко, УП
Темы: нормандский формат карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Саммит "Нормандии" будет отложен и может вообще не состояться весной – источник 12 марта 2020, 11:33
Медведчук обсудил с Путиным в Москве, как принудить Украину к миру на условиях России 11 марта 2020, 12:24
Нардепа ОПЗЖ поймали на лжи о словах французской коллеги 1 марта 2020, 01:08
Все новости
Главные новости
Первый человек умер от коронавируса в Украине
УКРАИНА ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
На Буковине – еще одно подозрение на коронавирус, у женщины-путешественницы
В Минске договорились о создании совместного с ОРДЛО органа – СМИ
Все новости
здоровье

Красные, зеленые и готические: лекарства и другие вещи, которые меняют цвет ваших экскрементов

психология

Психология паники: как ее избежать?

афиша

Где и когда в этом году состоится ГогольFest

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!