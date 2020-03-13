Прямі переговори з ОРДЛО: Єрмак не уточнив, з ким саме говоритиме Україна

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розказав, які люди мають входити з української сторони у консультативну раду, про створення якої домовились на переговорах ТКГ в Мінську, і якщо вона буде створена, але не пояснив, з ким вони будуть спілкуватись.

Джерело: Єрмак на брифінгу за результатами засідання РНБО 13 березня.

Пряма мова: "Хочу наголосити, що ніяких кроків, які би сьогодні створювали правове поле для представників так званих ОРДЛО, їх визнання не існує. Ніяких прямих перемовин – про це мови не йде.

Ми говоримо про створення платформи, на якій громадяни України, які проживають сьогодні, як на контрольованій території, так і на території неконтрольованій, можуть спілкуватись з приводу питань, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей.

Що таке визнання? Визнання – це юридичний факт, юридична дія і, як ви знаєте, сьогодні навіть Росія не визнала так звані ОРДЛО. Тому ні про яке визнання мова не йде.

Про так звані ОРДЛО в документах не йде мова. Вони підписали протокол, як спостерігачі на засіданні мінської контактної групи.

Я прошу вас не перекручувати факти і ще раз хочу наголосити, як в пакеті Мінських домовленостей ні про які ОРДЛО не йде мова, так і не йде мова про так звані ОРДЛО в документі, про який ми говоримо.

Ми говоримо про представників територій окремих районів Донецької і Луганської областей України".

Деталі: Єрмак заявив, що до косультативної ради, якщо така буде створена, з боку України увійдуть "дійсні фахівці, будуть люди, які є патріотично налаштовані, люди, які є авторитетами сьогоді в Україні, в світі". Наразі, розказав Єрмак, тривають консультації щодо цих кандидатур.

Хто увійде в цей орган від ОРДЛО Єрмак не зміг відповісти.

Що було раніше: Інтернет-видання "Дзеркало тижня" повідомило, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій передбачаються прямі переговори між представниками окупаційної влади ОРДЛО та українською стороною.

Згідно з опублікованим ЗМІ текстом документа, до цієї ради мають входити 10 представників від України і 10 представників від ОРДЛО, а також по одному представнику від Росії, Франції, Німеччини та ОБСЄ.

В протоколі від 11 березня відзначається, що рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович звернувся до СБУ, НАБУ і ДБР із заявою про державну зраду керівника Офісу президента Андрія Єрмака і екс-президента Леоніда Кучми, який підписав на переговорах ТКГ у Мінську цей документ.

Водночас, народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук звернувся до Зеленського із вимогою пояснити, що за документ про "консультативну раду" підписали у Мінську представники України в ТКГ.

Чому це важливо: Росія 6 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі військовою технікою та силами регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі в агресії та називає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом України". Кремль постійно схиляє офіційний Київ до безпосередніх переговорів із бойовиками.

Передісторія: