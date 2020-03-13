Прямые переговоры с ОРДЛО: Ермак не уточнил, с кем именно будет говорить Украина

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, какие люди должны входить с украинской стороны в консультативный совет, о создании которого договорились на переговорах ТКГ в Минске и если он будет создан, но не объяснил, с кем они будут общаться.

Источник: Ермак на брифинге по результатам заседания СНБО 13 марта.

Прямая речь: "Хочу подчеркнуть, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания не существует. Никаких прямых переговоров – об этом речи не идет.

Мы говорим о создании платформы, на которой граждане Украины, которые проживают сегодня, как на контролируемой территории, так и на территории неконтролируемой, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей.

Что такое признание? Признание – это юридический факт, юридическое действие и, как вы знаете, сегодня даже Россия не признала так называемые ОРДЛО. Поэтому ни о каком признании речи не идет.

О так называемых ОРДЛО в документах не говорится. Они подписали протокол, в качестве наблюдателей на заседании минской контактной группы.

Я прошу вас не искажать факты и еще раз хочу подчеркнуть, как в пакете Минских договоренностей ни о каких ОРДЛО не идет речь, так и не идет речь о так называемых ОРДЛО в документе, о котором мы говорим.

Мы говорим о представителях территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Детали: Ермак заявил, что в консультативный совет, если таковой будет создан, со стороны Украины войдут "настоящие специалисты, будут люди, которые являются патриотически настроенными, люди, которые являются авторитетами сегодня в Украине, в мире". Сейчас рассказал Ермак, продолжаются консультации по этим кандидатурам.

Кто войдет в этот орган от ОРДЛО Ермак не смог ответить.

Что было раньше: Интернет-издание "Зеркало недели" сообщило, что в Минске подписано соглашение о создании консультативного совета, в котором предусматриваются прямые переговоры между представителями оккупационной власти ОРДЛО и украинской стороной.

Согласно опубликованному СМИ тексту документа, в этот совет должны входить 10 представителей от Украины и 10 представителей ОРДЛО, а также по одному представителю от России, Франции, Германии и ОБСЕ.

В протоколе от 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с заявлением о государственной измене руководителя Офиса президента Андрея Ермака и экс-президента Леонида Кучмы, который подписал на переговорах ТКГ в Минске этот документ.

В то же время, народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук обратился к Зеленскому с требованием объяснить, что за документ о "консультативном совете" подписали в Минске представители Украины в ТКГ.

Почему это важно: Россия 6 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе военной техникой и силами регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в агрессии и называет войну на Донбассе "внутренним конфликтом Украины". Кремль постоянно склоняет официальный Киев к непосредственным переговорам с боевиками.

Предыстория: