Зеленський звільнив двох заступників Баканова і призначив нового

Президент Володимир Зеленський звільнив Карпенка Олександра та Нескромного Дмитра з посад заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова. Першим заступником він призначив Василя Малюка.

Джерело: укази президента

Деталі: Своїми указами (№82 та №84) президент звільнив заступників голови СБУ. Карпенко був призначений на посаду заступника в липні минулого року. Нескромний займав пост першого заступника Баканова та начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю з листопада 2019 року.

Останній відомий тим, що керував затриманням "діамантового прокурора".

Замість нього він призначив Малюка (указом №86)

Окрім того, президент вирішив, що очолити Управління СБУ на Дніпропетровщині має Володимир Краснянський, указ №85. Перед цим він був тимчасово виконуючим обов’язки начальника цього Управління. Востаннє публічну декларацію він подавав у січні 2018 році після звільнення з військової частини. Усе майно, яке на той час вказував Краснянський, а саме квартира, два автомобіля та два паркомісця було записано на дружину.

Також Зеленський звільнив Володимира Кіптенка із посади начальника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. Той займав цей пост ще з часів Віктора Януковича. Саме президент-втікач призначив його на цю посаду.

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