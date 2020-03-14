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Зеленский уволил двух заместителей Баканова и назначил нового

Суббота, 14 марта 2020, 03:21
Зеленский уволил двух заместителей Баканова и назначил нового

Президент Владимир Зеленский уволил Карпенко Александра и Нескромного Дмитрия с должностей заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Первым заместителем он назначил Василия Малыша.

Источник: указы президента

Детали: Своими указами (№82 ​​и №84) президент уволил заместителей председателя СБУ. Карпенко был назначен на должность заместителя в июле прошлого года. Нескромный занимал пост первого заместителя Баканова и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с ноября 2019 года.

Последний известен тем, что руководил задержанием "бриллиантового прокурора".

Вместо него он назначил Малюка (указом №86)

Кроме того, президент решил, что возглавить Управление СБУ в Днепропетровской должен Владимир Краснянский, указ №85. Перед этим он был временно исполняющим обязанности начальника этого Управления. Последний раз публичную декларацию он подавал в январе 2018 году после увольнения с военной части. Все имущество, которое в то время указывал Краснянский, а именно квартира, два автомобиля и два паркоместа было записано на жену.

Также Зеленский уволил Владимира Киптенко с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины. Тот занимал этот пост еще со времен Виктора Януковича. Именно президент беглый назначил его на эту должность.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает реформу Службы безопасности Украины.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСБУ
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