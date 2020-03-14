МАУ планує додаткові рейси до припинення авіасполучення

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Субота, 14 березня 2020, 13:04

Авіакомпанія МАУ планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України з інших країн.

Джерело: пресслужба МАУ

Дослівно: "Наразі МАУ планує виконання протягом найближчих двох діб додаткових регулярних рейсів для вивезення громадян України.

В цей тяжкий для всіх час авіакомпанія МАУ намагатиметься надавати максимальне сприяння співвітчизникам у поверненні додому, на борт буде прийнято стільки пасажирів, скільки крісел є в літаку. Для більшості рейсів буде запроваджено компоновку салону в повний економ-клас".

Деталі: В МАУ зазначили, що порядок переоформлення авіаквитків пасажирів, рейси яких скасовуються, буде розміщено на сайті МАУ www.flyuia.com найближчим часом.

Авіакомпанія також обіцяє надавати усіляку підтримку органам державної влади щодо повернення додому українських громадян, які не встигнуть повернутися до 17 березня.

Що передувало: Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. 

Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які вилетіли з України чартерними рейсами у туристичну подорож, повернуться додому згідно розкладу.

Інші українці, які не встигнуть повернутися до 17 березня, мають звернутися в Українське консульство. Вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами. 

Українська правда
Теми: авіа коронавірус


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