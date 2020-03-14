МАУ планирует дополнительные рейсы до прекращения авиасообщения

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Суббота, 14 марта 2020, 13:04

Авиакомпания МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины из других стран.

Источник: пресс-служба МАУ

Дословно: "Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины.

В это тяжелое для всех время авиакомпания МАУ будет пытаться оказывать максимальное содействие соотечественникам в возвращении домой, на борт будет принято столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновка салона в полный эконом-класс".

Детали: В МАУ отметили, что порядок переоформления авиабилетов пассажиров, рейсы которых отменяются, будет размещен на сайте МАУ www.flyuia.com в ближайшее времени.

Авиакомпания также обещает оказывать всяческую поддержку органам государственной власти по возвращению домой украинских граждан, которые не успеют вернуться к 17 марта.

Что предшествовало: Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, вернутся домой по расписанию.

Другим украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта, необходимо обратиться в Украинское консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.

Украинская правда
Темы: авиа коронавирус


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