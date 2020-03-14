Держтуризм просить не відправляти українців за кордон до 17 березня

Держагентство розвитку туризму рекомендує українським туроператорам не відправляти громадян України за кордон до початку дії тимчасового припинення авіасполучення та вчасно повернути тих, хто вже перебуває за межами держави.

Джерело: голова Держтуризму Мар'яна Олеськів у Facebook

Дослівно: "Звертаємось до всіх українських туристичних операторів з вимогою залишатись відповідальними щодо своїх зобов’язань перед клієнтами і піклуватись про здоров’я громадян України.

Рекомендуємо суб’єктам туроператорської діяльності утриматися від відправлення громадян України за кордон до періоду початку дії тимчасового обмеження перетину державного кордону для міжнародного пасажирського повітряного сполучення.

Просимо підтвердити власні зобов’язання та вжити заходи щодо вчасного повернення громадян України, яких зараз, попри всі рекомендації Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров’я України, розпорядження РНБО та протокольні доручення Кабінету міністрів продовжували відправляти за кордон".

Що передувало: Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу.

Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які вилетіли з України чартерними рейсами у туристичну подорож, повернуться додому згідно розкладу.

Інші українці, які не встигнуть повернутися до 17 березня, мають звернутися в Українське консульство. Вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами.