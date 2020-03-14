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Гостуризм просит не отправлять украинцев за границу до 17 марта

Суббота, 14 марта 2020, 16:39
Гостуризм просит не отправлять украинцев за границу до 17 марта

Госагентство развития туризма рекомендует украинским туроператорам не отправлять граждан Украины за границу до начала действия временного прекращения авиасообщения и вовремя вернуть тех, кто уже находится за пределами государства.

Источник: председатель Гостуризма Марьяна Олеськив в Facebook

Дословно: "Обращаемся ко всем украинским туристическим операторам с требованием оставаться ответственными в отношении своих обязательств перед клиентами и заботиться о здоровье граждан Украины.

Рекомендуем субъектам туроператорской деятельности воздержаться от отправки граждан Украины за границу до периода начала действия временного ограничения пересечения государственной границы для международного пассажирского воздушного сообщения.

Просим подтвердить собственные обязательства и принять меры по своевременному возврату граждан Украины, которых сейчас, несмотря на все рекомендации Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, распоряжения СНБО и протокольные поручения Кабинета министров, продолжали отправлять за границу".

 

Что предшествовало: Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые вылетели из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, вернутся домой по расписанию.

Другим украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта, необходимо обратиться в Украинское консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.

Украинская правда

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Темы: туризмкоронавирусавиа
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