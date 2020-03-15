Ще трьох осіб перевіряють на коронавірус на Буковині

Трьох осіб госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні у Чернівецькій області з підозрою на коронавірус.

Джерело: повідомлення Чернівецької ОДА у Facebook

Деталі: Зазначається, що чоловіка та матір з дитиною госпіталізовано 15 березня.

Дослівно: "Усі пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу".

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Що передувало:

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).