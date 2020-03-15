Еще трех человек проверяют на коронавирус на Буковине

Три человека госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы в Черновицкой области с подозрением на коронавирус.

Источник: сообщение Черновицкой ОГА в Facebook

Детали: Отмечается, что мужчину и мать с ребенком госпитализировали 15 марта.

Дословно: "Все пациенты ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус. В настоящее время им оказывают соответствующую медицинскую помощь".

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Предыстория:

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).