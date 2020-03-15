У МОЗ пропонують обмежити роботу закладів громадського харчування

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Неділя, 15 березня 2020, 13:31

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець пропонує при першому ускладненні епідемічної ситуації розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування.  

Джерело: Ілля Ємець в ході обговорення законопроекту про протидію коронавірусу, який розробляється у Міністерстві охорони здоров’я, повідомляє пресцентр МОЗ

Пряма мова Ємця: "Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом".

"Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус".  

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Що передувало: 

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).

Українська правда
Теми: коронавірус здоров'я МОЗ карантин


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