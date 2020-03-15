В МОЗ предлагают ограничить работу общепита

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Воскресенье, 15 марта 2020, 13:31

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает при первом осложнении эпидемической ситуации рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания.

Источник: Илья Емец в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который разрабатывается в Министерстве здравоохранения, сообщает пресс-центр МОЗ

Прямая речь Емца: "Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом".

"Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса".

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Предыстория:

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля. 

С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 

По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный). 

Украинская правда
Темы: коронавирус здоровье Минздрав карантин


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