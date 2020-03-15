ООС: 2 бійців поранено

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Неділя, 15 березня 2020, 18:54

З початку доби у неділю збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранено двох військовослужбовців Об'єднаних сил.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Евакуаційною технікою військових доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу.

Загалом у неділю противник обстріляв українські позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів: тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм – 6 мін, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поруч з Невельським – зі станкового протитанкового гранатомету; в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Луганського – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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