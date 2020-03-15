ООС: 2 бойца получили ранения

С начала суток в воскресенье вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранены двое военнослужащих Объединенных сил.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Всего в воскресенье противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов: трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из минометов калибра 82 мм – 6 мин, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским – со станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Павлополь – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.