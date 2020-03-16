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Вибори на Харківщині: були скарги через агітацію та карантин

Понеділок, 16 березня 2020, 07:56
Вибори на Харківщині: були скарги через агітацію та карантин
Kharkiv Today

Під час голосування на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі  №179 у Харківській області поліція отримала 12 повідомлень про можливі порушення.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Протягом дня під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу.

11 звернень стосувались виявлення агітаційних листівок на території Лозівського, Красноградського та Кегичівського районів.

Також до поліції зателефонувала жінка і висловила незадоволення тим, що виборчі дільниці працюють під час карантину".

Деталі: Усі повідомлення належним чином зареєстровано в Журналах єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних підрозділів поліції. Проводиться перевірка.

Передісторія:

  • Проміжні вибори в окрузі №179 було оголошено у зв’язку з призначенням обранця від цього округу Олексія Кучера на посаду голови Харківської ОДА. 
  • До виборчого бюлетеня було включено 37 кандидатів. З них 27 осіб є висуванцями політичних партій, 10 – самовисуванці.
  • Явка виборців на проміжних виборах народного депутата ОВО № 179 у Харківській області склала 27,47%.

Теми: вибориХарківська областькарантин
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