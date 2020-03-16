Вибори на Харківщині: були скарги через агітацію та карантин

233 перегляди
Понеділок, 16 березня 2020, 08:56

Під час голосування на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі  №179 у Харківській області поліція отримала 12 повідомлень про можливі порушення.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Протягом дня під час голосування до поліції надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу.

11 звернень стосувались виявлення агітаційних листівок на території Лозівського, Красноградського та Кегичівського районів.

Також до поліції зателефонувала жінка і висловила незадоволення тим, що виборчі дільниці працюють під час карантину".

Деталі: Усі повідомлення належним чином зареєстровано в Журналах єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних підрозділів поліції. Проводиться перевірка.

Теми: вибори Харківська область карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Обирати нардепа на Харківщині прийшло близько чверті виборців 15 березня 2020, 23:03
Вибори нардепа на Харківщині: явка удвічі менша, ніж влітку 15 березня 2020, 16:57
Вибори на Харківщині: 189 дільниць відкрилися вчасно, виборців обмаль 15 березня 2020, 08:58
Усі новини
Головні новини
Заражених коронавірусом у всьому світі більше, ніж в Китаї
З понеділка в Одесі працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини 
Опівночі на кордоні закриють близько 100 пунктів пропуску
В Україну прибув спецборт із евакуйованими з Італії
Усі новини
Кіно

7 кайфових драматичних серіалів про маленькі містечка чи спільноти

поради

Як захиститися від коронавірусу на роботі

здоров'я

Що треба знати про коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування