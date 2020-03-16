Выборы на Харьковщине: были жалобы из-за агитации и карантина
Во время голосования на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области полиция получила 12 сообщений о возможных нарушениях.
Источник: полиция Харьковской области
Дословно: "В течение дня во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.
11 обращений касались выявления агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов.
Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина".
Детали: Все сообщения должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.
Предыстория:
- Промежуточные выборы в округе №179 был объявлен в связи с назначением избранника от этого округа Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА.
- В избирательный бюллетень были включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы.
- Явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата ОВО №179 в Харьковской области составила 27,47%.