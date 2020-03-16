Выборы на Харьковщине: были жалобы из-за агитации и карантина

2073 просмотра
Понедельник, 16 марта 2020, 08:56
Kharkiv Today

Во время голосования на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области полиция получила 12 сообщений о возможных нарушениях.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "В течение дня во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.

11 обращений касались выявления агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов.

Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина".

Детали: Все сообщения должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.

Предыстория:

  • Промежуточные выборы в округе №179 был объявлен в связи с назначением избранника от этого округа Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА.
  • В избирательный бюллетень были включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы.
  • Явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата ОВО №179 в Харьковской области составила 27,47%.

Темы: виборы Харьковская область карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Выбирать нардепа в Харьковской области пришло около четверти избирателей 15 марта 2020, 23:03
Выборы нардепа в Харьковской области: явка вдвое меньше, чем летом 15 марта 2020, 16:57
Выборы на Харьковщине: 189 участков открылись вовремя, избирателей мало 15 марта 2020, 08:58
Все новости
Главные новости
Зараженных коронавирусом во всем мире больше чем в Китае
С понедельника в Одессе будут работать только аптеки и продуктовые магазины
В полночь на границе закроют около 100 пунктов пропуска
В Украину прибыл спецборт с эвакуированными из Италии
Все новости
улыбнитесь!

Когда на фотосессии младенцев что-то "пошло" не так

Фото

Феминистка повторяет иллюстрации 50-х годов

психология

6 советов, как контролировать себя во время вспышки гнева

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!