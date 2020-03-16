Выборы на Харьковщине: были жалобы из-за агитации и карантина

Во время голосования на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области полиция получила 12 сообщений о возможных нарушениях.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "В течение дня во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.

11 обращений касались выявления агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов.

Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина".

Детали: Все сообщения должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.

Предыстория: