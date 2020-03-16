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РФ закрила кордон з Білоруссю

Понеділок, 16 березня 2020, 09:49
РФ закрила кордон з Білоруссю

Російська влада вирішила закрити кордон з Білоруссю для пересування людей через коронавірус. 

Джерело: прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, російське видання ТАСС

Пряма мова Мішустина: "Ми також прийняли рішення про закриття кордону з Білоруссю для переміщення людей, зробили ряд інших попереджувальних кроків...

Ми послідовно, в залежності від розвитку пандемії, закриваємо свої кордони. В першу чергу ми це зробили з Китаєм та іншими країнами Азії, які перші зіткнулися з цією загрозою".

Деталі: За його словами, в РФ вірус занесли люди, які приїхали з країн, де інфекція раніше вже поширилася: "Зростання кількості хворих в Росії, яке ми спостерігаємо в останні дні, відбувається вже за рахунок їх близьких або тих, з ким вони контактували. У багатьох країнах ситуація розвивається за несприятливим сценарієм".

РФ обмежила авіасполучення з країнами Євросоюзу, припинений в'їзд іноземців через кордон з Польщею, Норвегією, скасовано залізничне сполучення з Латвією, Молдовою, Україною.

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Що передувало: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • Росія і Білорусь призупиняэ залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня. 

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірускордонРосіяБілорусьCovid-2019
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