РФ закрыла границу с Белоруссией

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Понедельник, 16 марта 2020, 10:49

Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за коронавируса.

Источник: премьер-министр России Михаил Мишустин, российское издание ТАСС

Прямая речь Мишустина: "Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов…

Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первые столкнулись с этой угрозой".

Детали: По его словам, в РФ вирус занесли приехавшие из других стран, где инфекция ранее уже распространилась: "Рост числа заболевших в России, который мы наблюдаем в последние дни, происходит уже за счет их близких или тех, с кем они контактировали. Во многих странах ситуация развивается по неблагоприятному сценарию".

РФ ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

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Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля. 
  • Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта. 

Темы: коронавирус граница Росcия Беларусь Covid-2019


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