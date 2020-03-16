РФ закрыла границу с Белоруссией
Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за коронавируса.
Источник: премьер-министр России Михаил Мишустин, российское издание ТАСС
Прямая речь Мишустина: "Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов…
Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первые столкнулись с этой угрозой".
Детали: По его словам, в РФ вирус занесли приехавшие из других стран, где инфекция ранее уже распространилась: "Рост числа заболевших в России, который мы наблюдаем в последние дни, происходит уже за счет их близких или тех, с кем они контактировали. Во многих странах ситуация развивается по неблагоприятному сценарию".
РФ ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
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Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта.