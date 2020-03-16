У Києві через карантин стало чистішим повітря

У столиці значно знизився рівень забруднення повітря через введення карантину, який покликаний перешкоджати поширенню коронавіруса.

Джерело: "Хмарочос" з посиланням на ресурс SaveEcoBot

Дослівно: "Станом на 11:00 індекс якості повітря, який показує SaveEcoBot ,у центрі міста становить 66 пунктів при нормі від 0 до 50. Такий рівень забруднення визначають як "помірний"".

Деталі: Наразі лише на деяких вулицях Києва колір показників "жовтий", тобто помірний: на Майдані Незалежності – 66, на вулиці Миколи Закревського – 53, на проспекті Науки – 53, в районі Позняків (вулиці Драгоманова – 63 та Ахматової – 62) на вулиці Володимира Сосюри – 60.

Відзначається, що в кінці січня індекси, які фіксував SaveEcoBot, були в 3-4 рази вищими.

Зокрема, на Майдані Незалежності рівень забруднення він був "дуже шкідливий" і становив 219 пунктів (при нормі від 0 до 50), в районі Видубичів – 157, в районі Осокорків та Харківського масиву – 155, на Шулявці – 158, над Русанівськими садами – 162, над Лісовим масивом – 161, на вулиці Володимира Сосюри (Соцмісто) – 159.

Разом з тим якість повітря у Києві могла також покращитися через те, що були вихідні і через невелике похолодання.

Що було раніше: З 12 березня й до 3 квітня у Києві оголосили карантин, щоб попередити поширення коронавірусної інфекції.

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