В Киеве из-за карантина стал чище воздух

В столице значительно снизился уровень загрязнения воздуха из-за введения карантина, который призван препятствовать распространению коронавируса.

Источник: "Хмарочос" со ссылкой на ресурс SaveEcoBot

Дословно: "По состоянию на 11:00 индекс качества воздуха, который показывает SaveEcoBot, в центре города составляет 66 пунктов при норме от 0 до 50. Такой уровень загрязнения определяют как "умеренный"".

Детали: Сейчас только на некоторых улицах Киева цвет показателей "желтый", то есть умеренный: на Майдане Независимости – 66, на улице Николая Закревского – 53, на проспекте Науки – 53, в районе Позняков (улицах Драгоманова – 63 и Ахматовой – 62) на улице Владимира Сосюры – 60.

Отмечается, что в конце января индексы, которые фиксировал SaveEcoBot, были в 3-4 раза выше.

В частности, на Майдане Независимости уровень загрязнения он был "очень вредный" и составил 219 пунктов (при норме от 0 до 50), в районе Выдубичей – 157, в районе Осокорков и Харьковского массива – 155, на Шулявке – 158, над Русановскими садами – 162, над Лесным массивом – 161, на улице Сосюры (Соцгород) – 159.

Вместе с тем качество воздуха в Киеве могло также улучшиться из-за того, что были выходные и из-за небольшого похолодания.

Что было раньше: С 12 марта и до 3 апреля в Киеве объявили карантин, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Предыстория: