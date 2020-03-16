У Росії уже 93 хворих на коронавірус

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Понеділок, 16 березня 2020, 15:03

У Росії зареєстрували 93 випадки зараження коронавірусом, 86 з них – привізні.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на віце-прем'єра РФ, главу оперативного штабу по боротьбі з COVID-19 Тетяну Голікову

Пряма мова: "У Російській Федерації на поточний момент з урахуванням статистики сьогоднішнього дня зафіксовано 93 хворих, з них чотири одужали і виписані".

Деталі: За її словами, 79 осіб перебувають у стаціонарі, у 57 з них захворювання протікає в легкій формі, без будь-яких симптомів.

Прем'єр РФ Михайло Мішустін заявив, що в Росії будуть розширені можливості для громадян пройти тестування на коронавірус навіть за відсутності симптомів.

Він також додав, що цим будуть займатися органи охорони здоров'я суб'єктів РФ.

Крім того, Мішустін повідомив, що дав доручення "створити можливості для такого обстеження в аеропортах, на залізничних та автовокзалах".

Теми: коронавірус Росія


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