В России уже 93 заболевших коронавирусом

В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них – завозные.

Источник: российский "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяну Голикову

Прямая речь: "В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны".

Детали: По ее словам, 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов.

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут расширены возможности для граждан пройти тестирование на коронавирус даже при отсутствии симптомов.

Он также добавил, что этим будут заниматься органы здравоохранения субъектов РФ.

Кроме того, Мишустин сообщил, что дал поручение "создать возможности для такого обследования в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах".

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