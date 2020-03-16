В России уже 93 заболевших коронавирусом
В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них – завозные.
Источник: российский "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяну Голикову
Прямая речь: "В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны".
Детали: По ее словам, 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов.
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут расширены возможности для граждан пройти тестирование на коронавирус даже при отсутствии симптомов.
Он также добавил, что этим будут заниматься органы здравоохранения субъектов РФ.
Кроме того, Мишустин сообщил, что дал поручение "создать возможности для такого обследования в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах".
Предыстория:
- В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
- В Украине по состоянию на 16 марта один летальный случай: пожилая жительница Радомышля Житомирской области, вернулась из Польши, умерла от осложнений из-за коронавируса.