Зеленский требует закрыть метро и межобластное сообщение
В связи с опасностью распространения коронавируса Covid-19 президент Владимир Зеленский призывает правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов с 12:00 дня 18 марта.
Источник: Зеленский в видеообращении
Детали: Зеленский сообщил, что 16 марта состоится заседание правительства, к которому у президента есть ряд поручений.
Прямая речь: "Министерству инфраструктуры с 12:00 дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Запретить работу метрополитенов.
Городские перевозки могут осуществляться в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси и в такси. И до 20 человек в троллейбусах/автобусах/трамваях".
Детали: Президент заявил, что отныне чаще будет выходить с информированием о ситуации с Covid-19.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19.
Предыстория:
- На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья в Украине получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.
- У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Через 2 суток у этого пациента отберут образцы, и если результат теста так же будет отрицательный, можно будет говорить о выздоровлении и выписке этого пациента.