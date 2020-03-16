Зеленский требует закрыть метро и межобластное сообщение

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Понедельник, 16 марта 2020, 17:23

В связи с опасностью распространения коронавируса Covid-19 президент Владимир Зеленский просит правительство остановить междугороднее и межобластного сообщение и работу метрополитенов с 12:00 дня 18 марта.

Источник: Зеленский в видеообращении

Детали: Зеленский сообщил, что 16 марта состоится заседание правительства, к которому у президента есть ряд поручений.

Прямая речь: "Министерству инфраструктуры с 12:00 дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное авиа и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки. Запретить работу метрополитенов.

Городские перевозки могут осуществляться в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси и в такси. И до 20 человек в троллейбусах/автобусах/трамваях".

Детали: Президент заявил, что отныне чаще будет выходить с информированием о ситуации с Covid-19.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Предыстория:

  • На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья в Украине получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.
  • У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Через 2 суток у этого пациента отберут образцы, и если результат теста так же будет отрицательный, можно будет говорить о выздоровлении и выписке этого пациента.

Украинская правда
Темы: Зеленский


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