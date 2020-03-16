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Несмотря на коронавирус Рада должна принимать реформы и назначать министров – Зеленский

Понедельник, 16 марта 2020, 16:37
Несмотря на коронавирус Рада должна принимать реформы и назначать министров – Зеленский

Верховная Рада должна работать по раньше установленному плану и работать над реформами.

Источник: обращение Зеленского в Facebook

Прямая речь Зеленского: "По моему мнению изменение плана Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы. Внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы. Назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора Украины. Быстрые реформы – это скорая помощь для экономики. Без них – экономическая кома".

Что этому предшествовало: Верховная Рада изменит график работы и проведет внеочередное заседания 17 марта в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Разумков добавил, что Верховная Рада не будет закрываться, но изменит свой график работы. В частности, до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Спикер Совета отметил, что такое предложение поддержали депутаты от разных фракций и групп, с которыми он общался.

Предыстория:

  • На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья в Украине получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.
  • У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Через 2 суток у этого пациента отберут образцы, и если результат теста так же будет отрицательный, можно будет говорить о выздоровлении и выписке этого пациента.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкоронавирускарантин
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