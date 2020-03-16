Рада змінить розклад і проведе позачергове засідання через коронавірус

Верховна Рада змінить графік роботи та проведе позачергове засідання 17 березня у зв’язку з можливим поширенням корона вірусної інфекції в Україні.

Джерело: спікер ВР Дмитро Разумков на погоджувальній раді 16 березня

Пряма мова: "Про подальші дії. Думаю, що найближчим часом нам необхідно буде провести позачергове засідання ВР, де розглянути питання законопроєкту, який буде найближчим часом запропонований до розгляду. Він пов'язаний з питаннями, які прямо допомагають різним гілкам влади у питанні боротьби з коронавірусом. Там цілий комплекс заходів.

Запропоновано провести позачергове засідання завтра (17 березня, – ред.) з 8 до 10, на яке винести 2 законопроєкти: перший, який зараз опрацьовується у комітеті, і другий – це питання, пов’язане зі зміню календарного плану нашої роботи".

Деталі: Разумков додав, що Верховна Рада не буде закриватися, але змінить свій графік роботи. Зокрема, до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах. Спікер Ради відзначив, що таку пропозицію підтримали депутати від різних фракцій і груп, з якими він спілкувався.

Він також закликав усіх нардепів "відкласти будь-які політичні складові" і продемонструвати у ВР "єдину консолідовану роботу щодо тих викликів, які стоять перед нашою державою і не лише перед нашою державою".

За словами Разумкова, наразі треба зробити все, що можна зробити на випередження, щоб не виникло того, що ми бачимо наразі з коронавірусом у країнах Азії і Європи.

Спікер Ради також додав, що попри обмеження доступу до будівлі ВР усіх, крім нардепів і деяких журналістів, проситиме дозволу запросити на позачергове засідання деяких представників уряду та інших установ.

Він також запевнив, що обмеження у доступі до Ради не позначаться на її відкритості – бо всі засідання будуть транслювати у прямому ефірі.

Що було раніше: Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

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