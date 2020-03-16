Рада змінить розклад і проведе позачергове засідання через коронавірус
Верховна Рада змінить графік роботи та проведе позачергове засідання 17 березня у зв’язку з можливим поширенням корона вірусної інфекції в Україні.
Джерело: спікер ВР Дмитро Разумков на погоджувальній раді 16 березня
Пряма мова: "Про подальші дії. Думаю, що найближчим часом нам необхідно буде провести позачергове засідання ВР, де розглянути питання законопроєкту, який буде найближчим часом запропонований до розгляду. Він пов'язаний з питаннями, які прямо допомагають різним гілкам влади у питанні боротьби з коронавірусом. Там цілий комплекс заходів.
Запропоновано провести позачергове засідання завтра (17 березня, – ред.) з 8 до 10, на яке винести 2 законопроєкти: перший, який зараз опрацьовується у комітеті, і другий – це питання, пов’язане зі зміню календарного плану нашої роботи".
Деталі: Разумков додав, що Верховна Рада не буде закриватися, але змінить свій графік роботи. Зокрема, до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах. Спікер Ради відзначив, що таку пропозицію підтримали депутати від різних фракцій і груп, з якими він спілкувався.
Він також закликав усіх нардепів "відкласти будь-які політичні складові" і продемонструвати у ВР "єдину консолідовану роботу щодо тих викликів, які стоять перед нашою державою і не лише перед нашою державою".
За словами Разумкова, наразі треба зробити все, що можна зробити на випередження, щоб не виникло того, що ми бачимо наразі з коронавірусом у країнах Азії і Європи.
Спікер Ради також додав, що попри обмеження доступу до будівлі ВР усіх, крім нардепів і деяких журналістів, проситиме дозволу запросити на позачергове засідання деяких представників уряду та інших установ.
Він також запевнив, що обмеження у доступі до Ради не позначаться на її відкритості – бо всі засідання будуть транслювати у прямому ефірі.
Що було раніше: Станом на 9:30 ранку 16 березня у Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.
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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн
Передісторія:
- У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
- В Україні станом на 16 березня один летальний випадок: літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус.
- Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
- Із 16 березня у Львові та Одесі закрили усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок.
- Інші країни також запроваджують екстраординарні заходи через небезпеку коронавірусу.