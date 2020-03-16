Зеленський збирає у себе "слуг"

Президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

Джерело: співрозмовники Української правди у фракції

Деталі: Початок засідання запланований на 19:30 понеділка.

За інформацією джерел УП, депутати збираються на зустріч із президентом неохоче. Деякі посилаються на погане самопочуття та температуру.

Через це в Офісі президента наказали керівництву певної групи у фракції особисто перевірити, чи хворі депутати, тобто фактично приїхати до них додому та виміряти температуру.

Передісторія:

Верховна Рада змінить графік роботи та проведе позачергове засідання 17 березня у зв’язку з можливим поширенням коронавірусної інфекції в Україні.

Разумков додав, що Верховна Рада не буде закриватися, але змінить свій графік роботи. Зокрема, до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах. Спікер Ради відзначив, що таку пропозицію підтримали депутати від різних фракцій і груп, з якими він спілкувався.

Зеленський на це заявив, що зміна плану Верховної Ради недопустима. Парламент має ухвалювати життєво важливі для економіки закони - впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначати міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора.

За словами радника Кабінету міністрів з економічних питань Олексія Мушака, Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроєкт про ринок сільгоспземель 19-20 березня, депутатам залишилось розглянути 720 правок.

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