Зеленський збирає у себе "слуг"

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Понеділок, 16 березня 2020, 18:21

Президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

Джерело: співрозмовники Української правди у фракції

Деталі: Початок засідання запланований на 19:30 понеділка.

За інформацією джерел УП, депутати збираються на зустріч із президентом неохоче. Деякі посилаються на погане самопочуття та температуру.

Через це в Офісі президента наказали керівництву певної групи у фракції особисто перевірити, чи хворі депутати, тобто фактично приїхати до них додому та виміряти температуру.

Передісторія: За словами радника Кабінету міністрів з економічних питань Олексія Мушака, Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроєкт про ринок сільгоспземель 19-20 березня, депутатам залишилось розглянути 720 правок.

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"Спартанці", "медвечуківці", "соросята", "єжовщина" і не тільки: депутатські "перли" про земельну реформу

Українська правда
Теми: Зеленський Слуга народу Верховна Рада земля


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