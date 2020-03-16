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Зеленский собирает у себя "слуг"

Понедельник, 16 марта 2020, 17:21
Зеленский собирает у себя слуг

Президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания касательно голосования за закон про рынок земли.

Источник: собеседники Украинской правды во фракции

Детали: Начало заседания запланировано на 19:30 понедельника.

По информации источников УП, депутаты собираются на встречу с президентом неохотно. Некоторые ссылаются на плохое самочувствие и температуру.

Поэтому в Офисе президента приказали руководству определенной группы во фракции лично проверить, больны ли депутаты, вплоть до того, что приехать к ним домой и измерить температуру.

Предыстория:

Верховная Рада изменит график работы и проведет внеочередное заседания 17 марта в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Разумков добавил, что Верховная Рада не будет закрываться, но изменит свой график работы. В частности, до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Спикер Совета отметил, что такое предложение поддержали депутаты от разных фракций и групп, с которыми он общался.

Зеленский на это заявил, что изменение плана Верховной Рады недопустимо. Парламент должен принимать жизненно важные для экономики законы - внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора.

По словам советника Кабинета министров по экономическим вопросам Алексея Мушака, Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о рынке сельхозземель 19-20 марта, депутатам осталось рассмотреть 720 поправок.

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"Спартанцы", "медвечуковцы", "соросята", "ишаки" и не только: депутатские "перлы" о земельной реформе

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСлуга народаВерховная Радаземля
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