Президент Володимир Зеленський запевнив, що, якщо мер Харкова Геннадій Кернес буде порушувати закони під час коронавірусного карантину, його чекає кримінальна відповідальність.

Джерело: Зеленський в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова Зеленського: "Я прочитав те, що сказав пан мер. Я думаю, що вся відповідальність, кожна хвора людина в Харкові, не хочу казати про летальні випадки, там їх не буде – буде повністю його (Кернеса – ред.) відповідальність. Якщо він буде, скажу дуже обережно, порушувати закон, а він починає це робити, то його особисто чекає кримінальна відповідальність".

Що було раніше: У Харкові не закрили садки та школи на карантин – прокуратура відкрила справу.

16 березня Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.