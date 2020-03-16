Зеленский пригрозил Кернесу кримильнальной ответственностью

8911 просмотров
Понедельник, 16 марта 2020, 22:53

Президент Владимир Зеленский заверил, что, если мэр Харькова Геннадий Кернес будет нарушать законы во время коронавирусного карантина, его ждет уголовная ответственность.

Источник: Зеленский в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Зеленского: "Я прочитал то, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, там их не будет - будет полностью его (Кернеса - ред.) ответственность. Если он будет, скажу очень осторожно, нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность".

Что было раньше: В Харькове не закрыли сады и школы на карантин - прокуратура открыла дело.

16 марта Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжения Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

Украинская правда
Темы: Зеленский Кернес коронавирус Харьков карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский нашел кандидата на нового генпрокурора 16 марта 2020, 22:19
Зеленский собрал на Банковой олигархов 16 марта 2020, 21:03
Новости 16 марта: карантин в Украине, новые больные на коронавирус 16 марта 2020, 21:03
Все новости
Главные новости
Зеленский допускает введение чрезвычайного положения из-за коронавируса
Зеленский нашел кандидата на нового генпрокурора
Коронавирус добрался до Києва: сразу 2 случая
Зеленский собрал на Банковой олигархов
Все новости
Лайфхаки

13 секретов, которые сделают весеннюю уборку легкой и приятной

Образование

ЗНО по истории Украины: анализ, лайфхаки и советы экспертов

советы

Как защититься от коронавируса на работе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!