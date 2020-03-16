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Зеленский пригрозил Кернесу криминальной ответственностью

Понедельник, 16 марта 2020, 21:53
Зеленский пригрозил Кернесу криминальной ответственностью

Президент Владимир Зеленский заверил, что, если мэр Харькова Геннадий Кернес будет нарушать законы во время коронавирусного карантина, его ждет уголовная ответственность.

Источник: Зеленский в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Зеленского: "Я прочитал то, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, там их не будет - будет полностью его (Кернеса - ред.) ответственность. Если он будет, скажу очень осторожно, нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность".

Что было раньше: В Харькове не закрыли сады и школы на карантин - прокуратура открыла дело.

16 марта Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжения Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКернескоронавирусХарьковкарантин
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