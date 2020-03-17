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У США першим добровольцям ввели вакцину проти коронавірусу

Вівторок, 17 березня 2020, 08:38
У США першим добровольцям ввели вакцину проти коронавірусу

Вчені з Вашингтонського науково-дослідного інституту Kaiser Permanente в Сіетлі ввели вакцину проти коронавірусу COVID-19 першим чотирьом добровольцям.

Джерело: АР

Пряма мова керівника дослідження доктора Лізи Джексон: "Зараз ми – команда коронавіруса. Кожен хоче зробити все можливе у цій надзвичайній ситуації".

Пряма мова добровольця – 43-річної Дженніфер Галлер з Сіетла перед вакциною: "Ми всі почуваємося такими безпорадними. Для мене це дивовижна можливість щось зробити".

Деталі: Діти волонтера, два підлітки, вважають "крутим" те, що їх мати бере участь в дослідженні.

Відзначається, що після уколу жінка вийшла з широкою посмішкою, зазначивши, що почувається чудово.

Також серед тих, хто погодився тестувати вакцину, – 46-річний мережевий інженер Microsoft Ніл Браунінг з міста Ботелл, штат Вашингтон. Його дочки також заявили, що пишаються батьком.

Вакцину планують протестувати на 45 добровольцях у віці від 18 до 55 років, кожен з яких отримає 2 дози препарату з інтервалом в місяць.

Повідомляється, що деякі з ретельно відібраних здорових добровольців отримають більш високі дози, ніж інші, щоб перевірити, наскільки сильними повинні бути щеплення.

Науковці перевірять наявність будь-яких побічних ефектів і візьмуть зразки крові, щоб перевірити, чи активізує вакцина імунну систему.

Разом з тим повідомляється, що навіть якщо дослідження буде успішним, то вакцина буде недоступна для широкого використання протягом 12-18 місяців.

Що було раніше: Станом на ранок 17 березня усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом. Від спричинених вірусом ускладнень померли 7154 людини. Разом з тим 79 433 особи вилікувались. 

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Передісторія:

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.

Українська правда
Теми: коронавірусСШАвакцинація
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