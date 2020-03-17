В США первым добровольцам ввели вакцину против коронавируса

Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле с ввели вакцину против коронавируса COVID-19 первым четырем здоровым добровольцам.

Источник: АР

Прямая речь руководителя исследования доктора Лизы Джексон: "Сейчас мы – команда коронавируса. Каждый хочет сделать все возможное в этой чрезвычайной ситуации".

Прямая речь добровольца – 43-летней Дженнифер Халлер из Сиэтла перед вакциной: "Мы все чувствуем себя такими беспомощными. Для меня это удивительная возможность что-то сделать".

Детали: Дети волонтера, два подростка, считают "крутым" то, что их мать принимает участие в исследовании.

Отмечается, что после укола женщина вышла с широкой улыбкой, отметив, что чувствует себя прекрасно.

Также среди тех, кто согласился тестировать вакцину, – 46-летний сетевой инженер Microsoft Нил Браунинг из города Ботелл, штат Вашингтон. Его дочери также заявили, что гордятся отцом.

Вакцину планируют протестировать на 45 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет, каждый из которых получит 2 дозы препарата с интервалом в месяц.

Сообщается, что некоторые из тщательно отобранных здоровых добровольцев получат более высокие дозы, чем другие, чтобы проверить, насколько сильными должны быть прививки.

Ученые проверят наличие любых побочных эффектов и возьмут образцы крови, чтобы проверить, активизирует ли вакцина иммунную систему.

Вместе с тем сообщается, что даже если исследование будет успешным, то вакцина будет недоступна для широкого использования в течение 12-18 месяцев.

Что было раньше: По состоянию на утро 17 марта всего в мире зарегистрировали 182 406 случаев заражения коронавирусом. От вызванных вирусом осложнений умерли 7154 человека. Вместе с тем вылечились 79433 человека.

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