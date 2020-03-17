Коронавірус: подолали хворобу майже 80 тисяч осіб

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Вівторок, 17 березня 2020, 07:15

Усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом, вилікувались 79 433 особи.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Померли від спричинених вірусом ускладнень 7154 людини. 

За минулу добу найбільше нових випадків зафіксували в Італії – 3233. Там же померли 349 людей, вилікувались – 414.

В Іспанії за цей час підтвердили 2144 нових хворих, констатували 53 летальних випадки та 13 осіб, які подолали хворобу.

У Німеччині виявили 1477 інфікованих, померли 6 людей, 21 виписали із лікарень.

У Польщі зафіксували 58 випадків, 13 осіб одужали.

Сполучені Штати звітують про 1133 випадок зараження та 22 смерті за добу. Вилікувались лише 5 осіб.

У Голландії вірус підтвердився у 279 людей. 

У Бельгії, Канаді та Австрії більше 150 заражених за добу. Також там, за винятком Канади, ніхто не одужав. 

Водночас, у Китаї за цей період нарахували 30 випадків інфікування. Ще 893 людини подолали коронавірус, 14 стали жертвами. 

Також багато осіб вилікувались у Південній Кореї (627). Там же не зафіксували жодної смерті за добу. 

В Ірані заражених побільшало на 1053 особи.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

За минулу добу COVID-19 зареєстрували у Ліберії, Беніні, Пуерто-Ріко, Танзанії, островах Гуам, Майотта і Багами та Гренландія.

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Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія:

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою та жінка, що відвідувала французький курорт. 
  • Решта хворих – у Чернівецькій області. Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.
  • Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 

Українська правда
Теми: коронавірус


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