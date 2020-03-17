Коронавірус: подолали хворобу майже 80 тисяч осіб

Усього у світі зареєстрували 182 406 випадків зараження коронавірусом, вилікувались 79 433 особи.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Померли від спричинених вірусом ускладнень 7154 людини.

За минулу добу найбільше нових випадків зафіксували в Італії – 3233. Там же померли 349 людей, вилікувались – 414.

В Іспанії за цей час підтвердили 2144 нових хворих, констатували 53 летальних випадки та 13 осіб, які подолали хворобу.

У Німеччині виявили 1477 інфікованих, померли 6 людей, 21 виписали із лікарень.

У Польщі зафіксували 58 випадків, 13 осіб одужали.

Сполучені Штати звітують про 1133 випадок зараження та 22 смерті за добу. Вилікувались лише 5 осіб.

У Голландії вірус підтвердився у 279 людей.

У Бельгії, Канаді та Австрії більше 150 заражених за добу. Також там, за винятком Канади, ніхто не одужав.

Водночас, у Китаї за цей період нарахували 30 випадків інфікування. Ще 893 людини подолали коронавірус, 14 стали жертвами.

Також багато осіб вилікувались у Південній Кореї (627). Там же не зафіксували жодної смерті за добу.

В Ірані заражених побільшало на 1053 особи.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюється раз на день)

За минулу добу COVID-19 зареєстрували у Ліберії, Беніні, Пуерто-Ріко, Танзанії, островах Гуам, Майотта і Багами та Гренландія.

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