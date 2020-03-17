Метро в Києві ще працює

Столичне метро наразі працює, про його зупинку обіцяють повідомити.

Джерело: метрополітен Києва в Twitter, "Українська правда"

Дослівно: "Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями".

Деталі: Напередодні президент Володимир Зеленський закликав уряд зупинити міжміське і міжобласне пасажирське транспортне сполучення і роботу метрополітенів із 18 березня. Уряд на своєму засіданні ухвалив зупинити роботу метро вже з 17 березня. Водночас у КМДА наразі не ухвалили відповідне рішення. Мер Харкова Геннадій Кернес відмовився зупиняти роботу метро: людям потрібно добиратись на роботу.