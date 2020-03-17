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Двох екснардепів підозрюють у незаконній компенсації за житло

Вівторок, 17 березня 2020, 09:33
Двох екснардепів підозрюють у незаконній компенсації за житло

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює двох колишніх нардепів в отриманні незаконної компенсації за житло.

Джерело: пресслужба САП у Facebook

Дослівно: "Наразі колишнім нардепам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки)".

Деталі: Зокрема, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру нардепу VIII скликання, який незаконно отримав 543,9 тисячі гривень компенсації за винайм номеру у готелі "Київ" у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла.

Проте з’ясувалося, що депутат має у спільній власності квартиру у столиці.

Також повідомили про підозру іншому депутату, який отримав безпосередньо компенсацію у вигляді грошових коштів – у розмірі майже 543 тисячі гривень, які перераховували на його картковий рахунок упродовж лютого 2016 – листопада 2018 року.

Екснардепам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Передісторія: 

  • 8 грудня 2019 року нардепу VII та VIII скликань Руслану Сольвару повідомили про підозру у безпідставному отриманні понад 361 тисяч гривень компенсації за нібито винайм номера у готелі "Київ".
  • У роботі НАБУ є декілька епізодів аналогічних зловживань народних депутатів минулого скликання: зокрема, Максима Полякова та Дмитра Колєснікова.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратураВерховна Радагроші
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