Двух экс-нардепов подозревают в незаконной компенсации за жилье

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает двух бывших нардепов в получении незаконной компенсации за жилье.

Источник: пресс-служба САП в Facebook

Дословно: "Сейчас бывшим нардепам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия)".

Детали: В частности, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении нардепу VIII созыва, который незаконно получил 543,9 тысячи гривен компенсации за наем номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.

Однако выяснилось, что депутат имеет в общей собственности квартиру в столице.

Также сообщили о подозрении другому депутату, который получил непосредственно компенсацию в виде денежных средств – в размере почти 543 тысячи гривен, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 – ноября 2018 года.

Экс-нардепам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предыстория: