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Двух экс-нардепов подозревают в незаконной компенсации за жилье

Вторник, 17 марта 2020, 09:33
Двух экс-нардепов подозревают в незаконной компенсации за жилье

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает двух бывших нардепов в получении незаконной компенсации за жилье.

Источник: пресс-служба САП в Facebook

Дословно: "Сейчас бывшим нардепам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия)".

Детали: В частности, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении нардепу VIII созыва, который незаконно получил 543,9 тысячи гривен компенсации за наем номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.

Однако выяснилось, что депутат имеет в общей собственности квартиру в столице.

Также сообщили о подозрении другому депутату, который получил непосредственно компенсацию в виде денежных средств – в размере почти 543 тысячи гривен, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 – ноября 2018 года.

Экс-нардепам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предыстория:

  • 18 декабря 2019 года нардепу VII и VIII созывов Руслану Сольвару сообщили о подозрении в необоснованном получении более 361 тысячи гривен компенсации якобы за съем номера в гостинице "Киев".
  • В работе НАБУ несколько эпизодов аналогичных злоупотреблений народных депутатов прошлого созыва: в частности, Максима Полякова и Дмитрия Колесникова.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураВерховная Рададеньги
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