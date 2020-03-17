Поліція покарала "жартівника з коронавірусом" за виклик медиків

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Вівторок, 17 березня 2020, 11:03

Правоохоронці покарали штрафом мешканця Кременчука за хибний виклик медиків.

Джерело: поліція Полтавщини

Деталі: 16 березня, близько 03-ї ранку, до медиків Кременчука зателефонував 41-річний містянин і повідомив, що був за межами України і підозрює, що міг захворіти на "коронавірус". 

Каретою швидкої медичної допомоги чоловіка доставили до інфекційного відділення місцевої лікарні. Лише там "хворий" повідомив лікарям, що пожартував і про поїздку, і про захворювання.

Медики відразу повідомили про інцидент місцеву поліцію.

Розібравшись у ситуації, поліція склала відносно 41-річного "жартівника" адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 гривень).

Передісторія:

  • У Чернівецькій області за поширення неправдивих чуток про кількість випадків захворювання на COVID-19  в Україні покарали 38-річного чоловіка.
  • Крім цього поліція притягнула до відповідальності чернівчанку за поширення неправдивих чуток про новий вірус COVID-19.
  • В Україні оголошено карантинні заходи, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції. Станом на ранок 17 березня в країні зафіксовано 7 випадків зараження COVID-19: одна літня жінка померла, перший інфікований пацієнт одужує.

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Українська правда
Теми: коронавірус поліція Полтавська область


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