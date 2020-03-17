Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция наказала "шутника с коронавирусом" за ложный вызов медиков

Вторник, 17 марта 2020, 10:03
Полиция наказала шутника с коронавирусом за ложный вызов медиков

Правоохранители наказали штрафом жителя Кременчуга за ложный вызов медиков.

Источник: полиция Полтавщины

Детали: 16 марта, около 03 утра, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний горожанин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть "коронавирусом".

Каретой скорой помощи мужчину доставили в инфекционное отделение местной больницы. Только там "больной" сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании.

Медики сразу сообщили об инциденте местную полицию.

Разобравшись в ситуации, полиция составила в отношении 41-летнего "шутника" административный протокол по ст. 183 КУпАП "Заведомо ложный вызов специальных служб".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 гривен).

Предыстория:

  • В Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 в Украине наказали 38-летнего мужчину.
  • Кроме этого полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о новом вирусе COVID-19.
  • В Украине объявлены карантинные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 17 марта в стране зафиксировано 7 случаев заражения COVID-19: одна пожилая женщина умерла, первый инфицированный пациент выздоравливает.

Знать больше:

Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. алгоритм действий

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Украинская правда
Темы: коронавирусполицияПолтавская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: