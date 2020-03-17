Полиция наказала "шутника с коронавирусом" за ложный вызов медиков

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Вторник, 17 марта 2020, 11:03

Правоохранители наказали штрафом жителя Кременчуга за ложный вызов медиков.

Источник: полиция Полтавщины

Детали: 16 марта, около 03 утра, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний горожанин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть "коронавирусом".

Каретой скорой помощи мужчину доставили в инфекционное отделение местной больницы. Только там "больной" сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании.

Медики сразу сообщили об инциденте местную полицию.

Разобравшись в ситуации, полиция составила в отношении 41-летнего "шутника" административный протокол по ст. 183 КУпАП "Заведомо ложный вызов специальных служб".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (51-119 гривен).

Предыстория:

  • В Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 в Украине наказали 38-летнего мужчину.
  • Кроме этого полиция привлекла к ответственности черновчанку за распространение ложных слухов о новом вирусе COVID-19.
  • В Украине объявлены карантинные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 17 марта в стране зафиксировано 7 случаев заражения COVID-19: одна пожилая женщина умерла, первый инфицированный пациент выздоравливает.

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Украинская правда
Темы: коронавирус полиция Полтавская область


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