Малюська похизувався, як у його відомстві втілюють слоган "весна – пора саджати"

Правоохоронці викрили схему незаконного заволодіння автомобілями зі штраф майданчиків, у якій були задіяні працівники державної виконавчої служби та спрівробітники МВС.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook

Пряма мова: "Як і обіцяв історії з затриманнями працівників Мін'юсту продовжуються (і навіть ця ще далеко не остання). весна ж - пора саджати".

Деталі: За словами Малюськи, працівники державної виконавчої служби Дніпровського району Києва, за даними слідства, спільно з працівниками сервісних центрів МВС обирали собі автомобілі на штрафмайданчиках до вподоби, підробляли судові рішення та документи виконавчих проваджень, оформляли автомобілі на підставних осіб та реалізовували або користувались ними.

Мова йде про групу осіб (кілька десятків) яку підозрюють у системному заволодінні автомобілів громадян, які потрапили на штрафмайданчики у зв'язку з арештами чи обтяженнями. Орієнтовна кількість автомобілів – кілька сотень.

Що передувало: На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня президент Володимир Зеленський розкритикував правоохоронні органи за недостатню боротьбу з корупцією та відсутність результатів у розслідуванні резонансних справ.

Зеленський також зазначив, що подарує силовикам календар, щоб нагадати, що надворі вже весна (у передвиборчій програмі команда Зеленського використовувала слоган "Прийде весна, саджати будемо" -ред).