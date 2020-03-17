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Малюська похвастался, как в его ведомстве воплощают слоган "весна – пора сажать"

Вторник, 17 марта 2020, 10:40
Малюська похвастался, как в его ведомстве воплощают слоган весна – пора сажать

Правоохранители разоблачили схему незаконного завладения автомобилями со штрафплощадок, в которой были задействованы работники государственной исполнительной службы и сотрудники МВД.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Прямая речь: "Как и обещал, истории с задержаниями работников Минюста продолжаются (и даже эта еще далеко не последняя). Весна же – пора сажать".

Детали: По словам Малюськи, работники государственной исполнительной службы Днепровского района Киева, по данным следствия, совместно с сотрудниками сервисных центров МВД выбирали себе понравившиеся автомобили на штрафплощадках, подделывали судебные решения и документы исполнительных производств, оформляли автомобили на подставных лиц и реализовывали их или пользовались ими.

Речь идет о группе лиц (несколько десятков) которую подозревают в системном завладении автомобилей граждан, попавших на штрафплощадки в связи с арестами или отягощениями. Ориентировочное количество автомобилей – несколько сотен.

Что предшествовало: На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта президент Владимир Зеленский раскритиковал правоохранительные органы за недостаточную борьбу с коррупцией и отсутствие результатов в расследовании резонансных дел.

Зеленский также отметил, что подарит силовикам календарь, чтобы напомнить, что на дворе уже весна (в предвыборной программе команда Зеленского использовала слоган "Придет весна, сажать будем" -ред).

Украинская правда

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Темы: Минюст
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