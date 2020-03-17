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Тимошенко і Бойка супроводжує охорона, Арахамія і Ткаченко їздять на чужих авто – ЗМІ

Вівторок, 17 березня 2020, 11:50
Тимошенко і Бойка супроводжує охорона, Арахамія і Ткаченко їздять на чужих авто – ЗМІ

Народні депутати Юлія Тимошенко, Наталія Королевська, Давид Арахамія та Олександр Ткаченко їздять на автомобілях, які їм не належать, Юрій Бойко та Юлія Тимошенко пересуваються у супроводі машин охорони, про які у деклараціях немає інформації.

Джерело: сюжет журналістів Bihus.Info для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Деталі: Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко до Верховної Ради приїжджає на позашляховику Mercedes. Це авто належить самому Бойку і є в його декларації.

Але журналісти зафіксували, що Mercedes Бойка виїжджає з будинку нардепа в супроводі позашляховика Land Cruiser, який записаний на охоронну фірму. І ні цього автомобілі, ні витрат на охорону у декларації депутата немає.

Сам Бойко це авто назвав "наружкою" і заявив, що не знає про наявність автомобіля супроводу.

Колега Бойка Наталія Королевська до Верховної Ради приїжджає на автомобілі Range Rover, вартістю близько 60 тисяч доларів. Ця автівка, попри заяви самої Королевської, відсутня у її декларації (вона не декларувала жодного авто). За словами депутатки ОПЗЖ, авто належить її батькам.

За даними журналістів Bihus.Info, автомобіль, який регулярно возить Королевську, належить нинішньому формальному власнику "колишнього" бізнесу її родини.

Голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко їздить на Mercedes S600. Цей автомобіль належить компанії "Інтернаціональні індустріальні проекти", що пов’язана з чоловіком народної депутатки Олександром Тимошенком.

Автівку для Тимошенко у приватної компанії орендує партія "Батьківщина", сплачуючи кошти, отримані з державного бюджету. Наприклад, у 2018 році за це було сплачено понад мільйон гривень. 

Окрім цього, Юлія Тимошенко найімовірніше користується послугами охорони: орендований Mercedes їздить у супроводі чорного "кубіка". Ні обох автомобілів, ні сплати за користування охороною у декларації Тимошенко журналісти не знайшли.

Голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію журналісти помітили на парковці Верховної Ради за кермом Audi 2018 року випуску. Вартість такої у салонах – від півтора мільйонів гривень. Автівка записана на миколаївську фірму "Сигнес".

Арахамія пояснює, що автівку взяв покататися у друга, бо має бажання придбати таку ж.

Екс-гендиректора телеканалу "1+1", а нині нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка до Верховної Ради привозить Range Rover sport 2019 року. У салонах такий автомобіль коштує від 2 мільйонів гривень.

Ткаченко переконував журналістів, що цю автівку він орендує у телеканалу "1+1" і що вона є в його декларації. У декларації Ткаченка справді є інформація про орендований автомобіль, однак – інший, суттєво старший – 2013 року випуску.

Коментар Олександра Ткаченка щодо сюжету Bihus.info: "У 2018 році та першій половині 2019 року в статусі генерального директора групи "1+1 media" я користувався авто марки Land Rover модель Range Rover Sport 2013 року випуску. Саме воно вказано у декларації за 2018 рік.

Журналісти Bihus.info вирішили посилатися на декларацію, що подавалася за попередній звітний рік (2018), що передував моєму обранню народним депутатом України. Хоча в матеріалі йде мова про 2019 рік. Свідомо це, чи журналістська халатність – можу тільки припускати.

Нове авто марки Land Rover моделі Range Rover sport 2019 року випуску було придбано ТОВ "Телерадіокомпанія Студія 1+1" у червні 2019 року і передано мені в оренду 15.08.2019 р. у період мого звільнення із посади генерального директора.

Поточний автомобіль з'явиться в декларації за 2019 рік відповідно. Тому дочекайтесь її".

Раніше журналісти повідомляли, що Ткаченко не декларує незаконний будинок на Трухановому острові у Києві.

новину доповнено коментарем Ткаченка

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Теми: Верховна РадаавтодеклараціїТимошенкоБойко
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