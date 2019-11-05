Ткаченко користується будинком на Трухановому острові вже роки три – ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу", колишній гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко користується будинком на Трухановому острові у Києві щонайменше з 2016 року, хоча досі не декларував цього.

Такий висновок роблять журналісти проєкту Bihus info на підставі фотографій в соцмережах самого Ткаченка та його дружини Анни.

Так, знімки з озером і сусідніми будинками та територіями публікувалися у різні сезони, починаючи з 2016 року.

На думку журналістів, це свідчить про "систематичне використання" Ткаченками цього будинку в рекреаційній зоні щонайменше протягом уже трьох років.

Ткаченко сказав спершу, що цей будинок він орендував "не інколи, а цього року", а знімки потім пояснив так: "Ми там періодично бували, не секрет".

Щодо декларування нардеп заявив: "За 2019-й буде вказано у декларації – і в кого орендую, і скільки сплачую. Це не таємниця. Усьому свій час".

Журналісти наголошують, що будинок розташований на спортивній базі незаконно – і про це програма "Гроші" на "1+1" ще у 2015 році випустила матеріал.

У 1994 році Київрада виділила землю на Трухановому острові для водноспортивної бази, потім кілька разів подовжувала оренду.

У договорі за 2016 рік вартість 4 га значилася 32 млн 257 тис грн, а вартість оренди – майже мільйон гривень (3%). Оренда передбачалася на 15 років.

У 2018 році Київрада подовжила угоду на оренду, але вартість майна знизилася до 18 млн грн. – і, відповідно, подешевшала оренда. При цьому в документах на цю ділянку міської землі з'явилася приватна будівля у 400 кв м.

У реєстрі речових прав на нерухоме майно цей будинок значиться як нежитлова адміністративна будівля.

Власником будівлі виявився Денис Копилов – президент інвестиційної компанії, ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україна".

Денис Копилов підтвердив, що здає в оренду Ткаченку будинок, який раніше нібито мусив викупити. Але ніяких проблем у цьому Копилов не вбачає.

Сам Ткаченко прокоментував це "Українській правді" так: "Вкотре повторюсь, що я неодноразово бував на Трухановому острові. Гостював там, займався спортом, але будинок орендував лише в цьому році, що і буде відображено в декларації. Все інше – домисли, нічого нового"

Цьому передувало: Журналісти Bihus.ibfo опублікували матеріал про те, що Ткаченко користується маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові: на ділянці 4 га розташований великий будинок і два менших та озерце. Ткаченко заявив, що лише орендував на пів року дім на Трухановому острові у Києві.

Чому це важливо: Олександр Ткаченко виявляв готовність очолити Київську міську держадміністрацію і брати участь у виборах міського голови Києва, аби захищати інтереси киян.

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