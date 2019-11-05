Ткаченко користується будинком на Трухановому острові вже роки три – ЗМІ
Народний депутат від "Слуги народу", колишній гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко користується будинком на Трухановому острові у Києві щонайменше з 2016 року, хоча досі не декларував цього.
Такий висновок роблять журналісти проєкту Bihus info на підставі фотографій в соцмережах самого Ткаченка та його дружини Анни.
Так, знімки з озером і сусідніми будинками та територіями публікувалися у різні сезони, починаючи з 2016 року.
На думку журналістів, це свідчить про "систематичне використання" Ткаченками цього будинку в рекреаційній зоні щонайменше протягом уже трьох років.
Ткаченко сказав спершу, що цей будинок він орендував "не інколи, а цього року", а знімки потім пояснив так: "Ми там періодично бували, не секрет".
Щодо декларування нардеп заявив: "За 2019-й буде вказано у декларації – і в кого орендую, і скільки сплачую. Це не таємниця. Усьому свій час".
Журналісти наголошують, що будинок розташований на спортивній базі незаконно – і про це програма "Гроші" на "1+1" ще у 2015 році випустила матеріал.
У 1994 році Київрада виділила землю на Трухановому острові для водноспортивної бази, потім кілька разів подовжувала оренду.
У договорі за 2016 рік вартість 4 га значилася 32 млн 257 тис грн, а вартість оренди – майже мільйон гривень (3%). Оренда передбачалася на 15 років.
У 2018 році Київрада подовжила угоду на оренду, але вартість майна знизилася до 18 млн грн. – і, відповідно, подешевшала оренда. При цьому в документах на цю ділянку міської землі з'явилася приватна будівля у 400 кв м.
У реєстрі речових прав на нерухоме майно цей будинок значиться як нежитлова адміністративна будівля.
Власником будівлі виявився Денис Копилов – президент інвестиційної компанії, ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україна".
Денис Копилов підтвердив, що здає в оренду Ткаченку будинок, який раніше нібито мусив викупити. Але ніяких проблем у цьому Копилов не вбачає.
Сам Ткаченко прокоментував це "Українській правді" так: "Вкотре повторюсь, що я неодноразово бував на Трухановому острові. Гостював там, займався спортом, але будинок орендував лише в цьому році, що і буде відображено в декларації. Все інше – домисли, нічого нового"
Цьому передувало: Журналісти Bihus.ibfo опублікували матеріал про те, що Ткаченко користується маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові: на ділянці 4 га розташований великий будинок і два менших та озерце. Ткаченко заявив, що лише орендував на пів року дім на Трухановому острові у Києві.
Чому це важливо: Олександр Ткаченко виявляв готовність очолити Київську міську держадміністрацію і брати участь у виборах міського голови Києва, аби захищати інтереси киян.
Передісторія:
- Олександр Ткаченко – колишній генеральний директор "1+1 Медіа", колишній журналіст, телеведучий і продюсер, тепер – народний депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради IX скликання.
- Балотуючись у нардепи, Ткаченко припустив, що може балотуватися в мери Києва – хоча нібито не планував цього.
- Згодом Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про місто Київ – столицю України, внесений Ткаченком та іншими мажоритарниками Києва зі "Слуги народу".
- У жовтні Ткаченко подав декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.
- Ткаченко просив прем'єр-міністра Олексія Гончарука провести аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка та владних структур столиці.
- Ткаченко розпочав передвиборчу кампанію з критики старої влади й обіцянки за рік побудувати наземне метро на Троєщину.
- У його декларації за 2018 рік значиться, що Ткаченкові належить 5% телерадіокомпанії "Студія 1+1", 25% ТОВ "Бабель", майже 17% "Квартал ТВ", майже 17% "1+1 продакшн".
- Крім того, Ткаченко – кінцевий бенефіціар 12-ти ТОВ ("Солюшнз", "Віжн ТБ", "Віжн Медіа", "Плюс ТБ", "Бабель", "Кінолав", "Книголав", "Баварський двір", "Фонд розвитку кіномистецтва","Нова кіностудія", "Планета кіно", "НТМ") та 2-х приватних товариств – "Сінема Лав Лтд" (Велика Британія) та "А.Т.Трейдінг".
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