Тимошенко и Бойко сопровождает охрана, Королевская и Ткаченко ездят на чужих авто – СМИ

Народные депутаты Юлия Тимошенко, Наталья Королевская, Давид Арахамия и Александр Ткаченко ездят на автомобилях, которые им не принадлежат, Юрий Бойко и Юлия Тимошенко передвигаются в сопровождении машин охраны, о которых в декларациях нет информации.

Источник: сюжет журналистов Bihus.Info для телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Детали: Народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрий Бойко в Верховную Раду приезжает на внедорожнике Mercedes. Это авто принадлежит самому Бойко и есть в его декларации.

Но журналисты зафиксировали, что Mercedes Бойко выезжает из дома нардепа в сопровождении внедорожника Land Cruiser, который записан на охранную фирму. И ни этого автомобиля, ни расходов на охрану в декларации депутата нет.

Сам Бойко это авто назвал "наружкой" и заявил, что не знает о наличии автомобиля сопровождения.

Коллега Бойко Наталья Королевская в Верховную Раду приезжает на автомобиле Range Rover, стоимостью порядка 60 тысяч долларов. Эта машина, несмотря на заявления самой Королевской, отсутствует в ее декларации (она не декларировала ни одного авто). По словам депутата ОПЗЖ, авто принадлежит ее родителям.

По данным журналистов Bihus.Info, автомобиль, который регулярно возит Королевскую, принадлежит нынешнему формальном владельцу "бывшего" бизнеса ее семьи.

Глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко ездит на Mercedes S600. Этот автомобиль принадлежит компании "Интернациональные индустриальные проекты", связанной с мужем народного депутата Александром Тимошенко.

Автомобиль для Тимошенко у частной компании арендует партия "Батькивщина", уплачивая средства, полученные из государственного бюджета. Например, в 2018 году за это было уплачено более миллиона гривен.

Кроме этого, Юлия Тимошенко вероятнее всего пользуется услугами охраны: арендованный Mercedes ездит в сопровождении черного "кубика". Ни обоих автомобилей, ни платы за пользование охраной в декларации Тимошенко журналисты не нашли.

Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию журналисты заметили на парковке Верховной Рады за рулем Audi 2018 выпуска. Стоимость такой в ​​салонах – от полутора миллионов гривен. Автомобиль записан на николаевскую фирму "Сигнес".

Арахамия объясняет, что автомобиль взял покататься у друга, имея желание приобрести такой ​​же.

Экс-гендиректора телеканала "1 + 1", а ныне нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко в Верховную Раду привозит Range Rover sport 2019 года. В салонах такой автомобиль стоит от 2 миллионов гривен.

Ткаченко убеждал журналистов, что эту машину он арендует у телеканала "1+1" и что она есть в его декларации. В декларации Ткаченко действительно есть информация об арендованном автомобиле, однако – другом, куда более старом – 2013 году выпуска.

Комментарий Александра Ткаченко на сюжет Bihus.info: "В 2018 году и первой половине 2019 года в статусе генерального директора группы "1+1 media" я пользовался автомобилем марки Land Rover модель Range Rover Sport 2013 выпуска. Именно он указан в декларации за 2018.

Журналисты Bihus.info решили ссылаться на декларацию, которая подавалась за предыдущий отчетный год (2018), предшествовавший моему избранию народным депутатом Украины. Хотя в материале идет речь о 2019 годе. Сознательно это или журналистская халатность – могу только предполагать.

Новое авто марки Land Rover модели Range Rover sport 2019 выпуска было приобретено ООО "Телерадиокомпания Студия 1+1" в июне 2019 и передано мне в аренду 15.08.2019 г. в период моего увольнения с должности генерального директора.

Текущий автомобиль появится в декларации за 2019 год соответственно. Поэтому дождитесь ее".

Ранее журналисты сообщали, что Ткаченко не декларирует незаконный дом на Трухановом острове в Киеве.