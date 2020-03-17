УЕФА перенес Евро-2020

УЕФА отложил проведение Евро-2020 до лета 2021 года, чтобы дать европейским лигам больше времени для завершения сезона в условиях пандемии коронавируса.

Дополняется...

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Предыстория: