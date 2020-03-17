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УЕФА перенес Евро-2020

Вторник, 17 марта 2020, 14:01
УЕФА перенес Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес чемпионат Европы 2020 на лето 2021 года из-за коронавируса.

Источник: Норвежская федерация футбола со ссылкой на решение УЕФА в Twitter

Дословно: "УЕФА отложил проведение Евро-2020 до лета 2021, чтобы дать европейским лигам больше времени для завершения сезона в условиях пандемии коронавируса".

Детали: Чемпионат Европы 2020 будет проводиться с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Такое решение приняли по итогам видеоконференции 17 марта 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, члены правления Ассоциации европейских клубов, представители европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro.

О том, что УЕФА может отложить чемпионат на 2021 год, еще 12 марта писала французская L'Equipe.

Матчи европейского чемпионата должны принять 12 городов: Амстердам, Баку, Рим, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Бильбао.

 

Также в УЕФА решили доиграть европейские чемпионаты до конца июня. В частности финал Лиги чемпионов должен состояться 27 июня, а финал Лиги Европы - 24 июня.

Предыстория:

  • В 2020 году континентальное первенство было запланировано на период с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.
  • Высказывалось опасение, что переезды болельщиков между странами могут существенно добавить проблем в борьбе с коронавирусом.
  • В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Жребий определил команде Андрея Шевченко группу С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник должен был определится после плей-офф Лиги Наций.
  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Украинская правда

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Темы: футболУЕФАчемпионат Европы
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