УЕФА перенес Евро-2020
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Вторник, 17 марта 2020, 15:01
УЕФА отложил проведение Евро-2020 до лета 2021 года, чтобы дать европейским лигам больше времени для завершения сезона в условиях пандемии коронавируса.
Дополняется...
UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer.— NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020
Предыстория:
- В 2020 году континентальное первенство было запланировано на период с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.
- Высказывалось опасение, что переезды болельщиков между странами могут существенно добавить проблем в борьбе с коронавирусом.
- В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Жребий определил команде Андрея Шевченко группу С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник должен был определится после плей-офф Лиги Наций.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.
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