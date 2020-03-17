УЕФА перенес Евро-2020

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Вторник, 17 марта 2020, 15:01

УЕФА отложил проведение Евро-2020 до лета 2021 года, чтобы дать европейским лигам больше времени для завершения сезона в условиях пандемии коронавируса.

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Предыстория:

  • В 2020 году континентальное первенство было запланировано на период с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.
  • Высказывалось опасение, что переезды болельщиков между странами могут существенно добавить проблем в борьбе с коронавирусом.
  • В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Жребий определил команде Андрея Шевченко группу С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник должен был определится после плей-офф Лиги Наций.
  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Темы: футбол УЕФА чемпионат Европы


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