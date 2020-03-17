Надихнувся сюжетом по ТБ: силовики з'ясували, як до СІЗО потрапили гранати

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Вівторок, 17 березня 2020, 15:41

Предмети, схожі на бойові гранати, на територію київського слідчого ізолятора перекинув знайомий підозрюваного у крадіжці.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова: "Чоловік побачив репортаж про те, як обвинувачений погрожував підірвати себе гранатою на суді в Одесі, і вирішив так само вплинути на колегію суддів під час розгляду кримінального провадження, де він є підозрюваним (ч 3 статті 185 ККУ –  крадіжка, поєднана з проникненням у житло де санкція від 3 до 6 років ув’язнення)".

Деталі: За словами Максимець, чоловік згадав, що в схованці має боєприпаси (муляж це чи бойові гранати наразі достеменно не відомо: експертиза ще триває). Він попросив знайомого взяти зі схованки банку із корпусами гранат і запалами та перекинути через огорожу СІЗО в обумовлений час і день

Підозрюваний сподівався забрати банку, коли його виведуть у двір, і використати боєприпаси у подальшому. Однак цю банку помітили інші ув’язнені і повідомили адміністрацію СІЗО, яка вжила відповідних заходів заходів.

Дослівно прокуратура: "Наразі оперативні та процесуальні дії в межах досудового розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю та вибуховими пристроями тривають.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Винним особам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі".

Що передувало:

  • 11 березня на внутрішній території ДУ "Київський слідчий ізолятор" були виявлені предмети, зовні схожі на бойові гранати та запали до них.
  • Адміністрація СІЗО негайно повідомила про небезпечні знахідки спеціалістів вибухотехнічної служби.

Валентина Романенко, УП
Теми: прокуратура Київ


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